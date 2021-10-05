Bu köydeki ev fiyatları lüks semtleri geçti
Bursa`da temiz havası ve manzarasıyla dikkat çeken köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarış ediyor.
İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu.
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Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor.
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Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.
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Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.
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