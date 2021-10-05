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  4. Bu köydeki ev fiyatları lüks semtleri geçti

Bu köydeki ev fiyatları lüks semtleri geçti

Bursa`da temiz havası ve manzarasıyla dikkat çeken köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarış ediyor.

İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu.

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Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor.

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Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

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Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

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