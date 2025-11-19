Bu listeye bakmadan ev almayın! İşte Türkiye'nin getirisi en yüksek şehirleri...
Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış devam ederken kira geliri elde edebilmek için de konut almak isteyenlerin gözü Türkiye'nin en yüksek kira gerisi sağlayan illerine döndü... İşte Türkiye'de kira gelirinde zirvedeki 10 il...
Türkiye genelinde kiralar yükselmeye devam ederken, konut yatırımının geri dönüş süreleri de yeniden gündemde.
Endeksa’nın Ekim 2025 verilerine göre, Türkiye’de ortalama kira 24 bin 923 TL’ye ulaştı. Konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi yüzde 7,57 olarak ölçülürken, bir konutun kendini amorti etme süresi 13 yıl olarak hesaplandı.
Veriler, yatırımcının yüzünü büyük şehirlerden çok Anadolu kentlerine çevirdiğini ortaya koydu. Ortalama satış fiyatına kıyasla en yüksek kira getirisi sunan şehirlerde Kırıkkale, Ankara, Kars, Karaman ve Artvin ilk sıralarda yer aldı. Listenin çoğunluğunu büyükşehir olmayan illerin oluşturması dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı. Bir önceki aya kıyasla yaklaşık 14 bin adetlik artış, talepteki hareketliliği gösterdi. Satışların önemli bir kısmını yatırım amaçlı alımlar oluştururken, kira getirisi sıralaması da yatırımcıların odağı haline geldi.