Bu listeye bakmadan ev almayın! İşte Türkiye'nin getirisi en yüksek şehirleri...

Endeksa’nın Ekim 2025 verilerine göre, Türkiye’de ortalama kira 24 bin 923 TL’ye ulaştı. Konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi yüzde 7,57 olarak ölçülürken, bir konutun kendini amorti etme süresi 13 yıl olarak hesaplandı.