Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti

Bugün saat 09.00’da hizmete girdiği belirtilen “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet sitesi üzerinden, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonuçlarıyla tespit edilen gıdalar ve markalar anında vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşlar, siteye girerek “Gıda Kamuoyu Duyurusu” sekmesi altında iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar: “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar”.