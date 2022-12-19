Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz

Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor. Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut.