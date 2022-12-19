Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz
Bursa'da cami dernek başkanının sevgi markete çevirdiği dükkana gelen ailelere ihtiyaç duydukları her şey ücretsiz veriliyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı.
1 / 12
Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor.
2 / 12
Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor. Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.
3 / 12
Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor. Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut.
4 / 12