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Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz

Bursa'da cami dernek başkanının sevgi markete çevirdiği dükkana gelen ailelere ihtiyaç duydukları her şey ücretsiz veriliyor.

Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz - Resim: 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami'nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı.

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Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz - Resim: 2

Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. 

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Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz - Resim: 3

Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor. Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.

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Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz - Resim: 4

Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor. Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut.

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