Bu mahalle depremden sapasağlam çıktı

“SANKİ KIYAMET KOPTU"

Deprem anında panik yaptığını aktaran Ayhan Demir ise “Uyurken depremin uğultusunu hissedip, uyandım. Sanki kıyamet koptu 4 çocuğum var üçünü çıkardım o panikle birini içeride unutmuşum. Tekrar içeri gidip o çocuğumu da aldım tekrar bir uğultu oldu. O anda ne yapacağımı ben de şaşırdım psikolojik olarak 20 gündür elim ayağım titriyor, içime bir korku işledi" diye konuştu.