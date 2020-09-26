Bu markete giren dans etmeden çıkamıyor!

"Mesai saatinde çalıştığım sırada müziği çok sevdiğim için dükkanda müzik açtım. Bu sırada kapının önünde oynayan müşterileri fark ettim. Geriye dönük kamera kayıtlarını incelediğimde birçok müşterinin severek dans ettiğini gördüm. Daha sonra kendimce bu durumu dışarıda değil de içeride olsun diye içeriye kendimce bir ses tesisatı kurdum."