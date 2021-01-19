Bu markette avokado çekirdeği para yerine geçiyor

'AVOKADO ÇEKİRDEKLERİNİ 1 LİRA SAYDIK'

Kampanyanın gördüğü ilgiden memnun olan işletmeci Hacıhamdioğlu, "Avokado Alanya'mızın bir değeri. Ekonomiye de çok büyük katkısı var. Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin, değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık. Bir de bu pandemi döneminde insanlarımız zor durumda, sıkıntıda. Her meslek dalı Alanya'da turizme bağlı olduğu için sıkıntı yaşıyor. Onun için en azından vatandaşlarımıza bir nebze nefes aldırmak adına biz bu avokado çekirdeklerini 1 lira saydık. 1 liraya karşılık bizim sattığımız her şeyden, getirdikleri avokado çekirdeklerinin sayısı karşılığında, 50 ise 50, 100 ise 100 TL olarak alışveriş yaptırıyoruz" dedi.