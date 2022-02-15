Bu mesaja dikkat: Banka hesabınız ele geçirebilir
Son dönemlerde ‘Banka hesabınızı kiralayın, binlerce TL kazanın’ mesajları çoğaldı. Uzmanlar, illegal işler için tercih edilen bu yola bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanın hukuken çok ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.
Son günlerde “Tek bir lira bile harcamadan binlerce TL kazanın” mesajları yaygınlaşmaya başladı. Pek çok sosyal medya platformunda denk gelebileceğiniz bu kolay para tuzağında banka hesabınızın kiralanması talep ediliyor.
TRT Haber’de yer alan habere göre, kolay para kazanmanın cazibesi, sizi bir anda bir suç örgütünün üyesi ya da milyonlarca liralık kara para trafiğinin oyuncularından biri yapabiliyor.
'Banka hesabınızı kiralayın' mesajına dikkat
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, son dönemde özellikle online mecralar üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerin arttığı bilgisini vererek, gerek bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerekse illegal kumar ve bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen suçlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.
Bu nedenle MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere devletin ilgili birimleri yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Kürşat Ergün, bu suçların önemli bir kısmının açığa çıkartıldığını, faillerin de adalet önünde hesap verdiğini belirtti.
İllegal kumar ve bahis siteleri bu yöntemi sıkça kullanıyor
Emniyet ve adli birimler nezdinde bu konuda yoğun çalışmalar yapılması nedeniyle dolandırıcıların da her geçen gün farklı yöntem ve taktikler belirlediğini anlatan Avukat Ergün, “Bu yöntem ve taktiklerden öne çıkanı suçla ilişkisi olmayan 3. kişilerin banka hesapları ve aracı kurumlar nezdindeki hesaplar üzerinden bu fiillerin gerçekleştirilmesi” bilgisini paylaştı.