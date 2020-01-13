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  3. 13 Ocak 2020 10:14

Bu mesleği seçen işsiz kalmayacak! 2025'in en gözde meslekleri açıklandı

Ambitionscope 2025 yılının en gözde mesleklerini açıkladı. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...

Bu mesleği seçen işsiz kalmayacak! 2025'in en gözde meslekleri açıklandı

20- IT Avukatı

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Bu mesleği seçen işsiz kalmayacak! 2025'in en gözde meslekleri açıklandı

19- Tedarik Zinciri İşçileri

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Bu mesleği seçen işsiz kalmayacak! 2025'in en gözde meslekleri açıklandı

18- Matematikçi

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Bu mesleği seçen işsiz kalmayacak! 2025'in en gözde meslekleri açıklandı

17. Sentetik Biyoloji Mühendisi

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