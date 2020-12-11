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  3. 11 Aralık 2020 17:46

Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak! İşte geleceğin gözde meslekleri

Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri sıraladı. İşte yakın geleceğin en popüler 30 mesleği...

Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak! İşte geleceğin gözde meslekleri

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak! İşte geleceğin gözde meslekleri

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

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Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak! İşte geleceğin gözde meslekleri

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

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Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak! İşte geleceğin gözde meslekleri

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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