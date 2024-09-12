Bu meslek tam bir 'altın bilezik': 110 bin TL maaş alan var, çalışacak eleman bulamıyorlar

YANA YANA CNC OPERATÖRÜ ARINIYOR BULUNAMIYOR

CNC operatörü; CNC makinelerini kullanıp, farklı özelliklere sahip malzemelerin delinmesi, taşlanması ve frezelenmesi işlemlerini yapar, bu operasyonları bilgisayarlardan gelecek olan komuta göre otomatik yapan CNC makinelerini kullanır.

Sanayide büyük bir öneme sahip olan bu meslek, 110 bin TL gibi yüksek maaşlarla çalıştırılıyor.