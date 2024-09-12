Bu meslek tam bir 'altın bilezik': 110 bin TL maaş alan var, çalışacak eleman bulamıyorlar
Geleceğin mesleği olarak belirtilen ve eleman bulma sıkıntısı yaşanan mesleklerden biri olan CNC operatörlerinde maaşlar 110 bin TL'den başlıyor. İşte bu mesleğin ayrıntıları...
Sanayici ara eleman bulmakta zorluk çekerken iş ilanlarında en çok aranan meslek belli oldu. Tam bir altın bilezik olan bu mesleğin maaşı 110 bin TL'den başlıyor.
İşte iş hayatına yeni atılacak ya da meslek değiştirecek kişiler için kaçırılmayacak fırsat olan o iş kolu.
CNC OPERATÖRÜ 110 BİN TL MAAŞ ALIYOR
Türkiye'deki iş dünyası, nitelikli eleman sıkıntısıyla karşı karşıya. Fabrikalarda ara eleman sorunu büyüyor. Patronlar yüksek maaşlı eleman bulamıyor. Son yıllarda personel bulma sıkıntısı yaşanan mesleklerden bir tanesi CNC operatörlüğü. Diploma şartı aramayan bu meslek, iş ilanlarında en çok aranan meslek haline geldi.
YANA YANA CNC OPERATÖRÜ ARINIYOR BULUNAMIYOR
CNC operatörü; CNC makinelerini kullanıp, farklı özelliklere sahip malzemelerin delinmesi, taşlanması ve frezelenmesi işlemlerini yapar, bu operasyonları bilgisayarlardan gelecek olan komuta göre otomatik yapan CNC makinelerini kullanır.
Sanayide büyük bir öneme sahip olan bu meslek, 110 bin TL gibi yüksek maaşlarla çalıştırılıyor.