Bu mezarın ömrü 90 yıl: Cam tozu ve elyaftan yapılıyor

ANIT, KİTABE VE MERMER MODELLERİ SATIŞTA

Anıt, kitabe ve mermer olmak üzere üç tip kompozit hazır mezar modelini satışa çıkardıklarını dile getiren Demir, ’’Fiyatlarımız 2 bin 750 liradır. Bize yakın olan mezarlıklara da giderek aynı ücrete kurulumu dahi yapıyoruz. Ancak normal satışlarda 2 bin 250 liraya kadar düşüyor. Elimizde mevcut üç modelimiz var. Anıt tipi var, bir modelimiz mermer tipi ve bir diğeri de kitabesi olan farklı bir modelimiz var. İnsanlar bunu alıp çok basit bir şekilde monte edebilir. Ekibin gitmesine ve ekstradan ücret ödenmesine kalmaz’’ diye konuştu.

Kompozit hazır mezarının diğer mezarlardan farkı ile ilgili de bilgi veren Demir, ’’Kompozit mezarının üzerinde durmamın nedeni sağlam olmasıdır. Gelen müşteriye rahatlıkla işi sunabiliyoruz, müşteriler de aldıkları ürünü tek başına götürebiliyor. Onun için farklı bir ürün. Eskiden mezarları betonarmeden yapıyorduk.

Malzemenin yüzde yüzü betondan yapıyorduk ve 3-5 yıl arasında betonarmenin dozu etkisini kaybettiği için patlamalar yapıyor. Bunun sonucunda hem kötü bir görünüm oluşuyor hem de insanların cebinden boşu boşuna para çıkmış oluyor’’ şeklinde konuştu.