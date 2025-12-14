Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı!
Trabzon'da vatandaşlar hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezar sahibi olmak için sıraya girerken, talep oranı doluluk oranı şimdiden yüzde 95'e ulaştı.
Trabzon'un Boztepe Mahallesi Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan mezarlığa yoğun ilgi olunca Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 yıl önce sit alanı olarak belirlenen yeni yere 6 bin kişilik mezar yeri açmıştı.
Denize nazır alanda yer alan Ahi Evren Dede Türbesi'nin bulunduğu kısmın hemen alt tarafındaki bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezar yeri çalışması yapılırken, söz konusu yere yoğun şekilde talep olmuş ve tartışmalar bile yaşanmıştı.
Yeni mezar yerine Trabzonlular hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezar sahibi olmak için sıraya girerken, talep sonrası doluluk oranı şimdiden yüzde 95'e ulaştı.
Şu ana kadar 6 bin kişilik mezar yerinden yaklaşık 300 kişilik yer kalırken, Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral üç yıldır hizmet veren mezarlıkta altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.