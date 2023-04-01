Bu mumya tehlike saçıyor! Uzmanlardan ''Sakın yaklaşmayın'' uyarısı

Saçları, derisi ve orjinal kıyafetleriyle sergilenen mumyalardan birinin üzerinde mantar oluşumu gözlendi.

Müzeden yapılan açıklamada ilk kez 2021 yılının Kasım ayında bu oluşum gözlendiği ve bunun yayılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Mantarın türüne yönelik açıklama yapmayan uzmanlar, mumyaların camla kaplı bir alan olmadan sergilenmesinin halk sağlığı için endişe verici olduğuna dikkat çekiyor.