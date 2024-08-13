Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi ve düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D. yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi. Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koşarken, bu sırada babası ve annesi olduğu belirtilen iki kişi de salonun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası R.D. (36) çocuğu yere attı.