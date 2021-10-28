Bu nasıl yarışma? Talimatla kameraların önünde soyundular
Avustralya'da askeri eğitim formatında yapılan bir televizyon programına katılan yarışmacılar, emekli komandoların talimatıyla kameralar önünde kıyafetlerini değiştirdi. Görüntüler sansürsüz bir şekilde yayınlandı.
Avustralya'da yayınlanan ve askeri eğitim kurallarının uygulandığı Who Dares Win(SAS) programında yaşananlar tepki çekti. Oyuncu Brynne Edelsten ise format kurbanı oldu.
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Programın formatına göre yarışmacılar açık alanda kadın ve erkek hep beraber her bir bölüm için farklı elbiseler giymek zorunda.
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Kurala göre yarışmacılar iç çamaşırlarını dahi açık alanda değiştirmek zorundalar.
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Televizyonda kesilmeyen görüntülerde izleyiciler yarışmacıların müstehcen yerlerini dahi görüyor.
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