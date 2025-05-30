Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin kırsal bazı mahalleleri ile Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde asırlardır devam eden kırbaç geleneği yılda bir kez Mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar farklı mezralarda festival havasında yapılıyor.