  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor!

Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor

Diyarbakır'da Terkan bölgesinde bir araya gelen gençler, birbirlerini kırbaçlayarak asırlık geleneği sürdürürken geleneğin ne zaman neden ve nasıl başladığı ise bilinmezliğini koruyor...

Kaynak: İHA
Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor - Resim: 1

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin kırsal bazı mahalleleri ile Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde asırlardır devam eden kırbaç geleneği yılda bir kez Mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar farklı mezralarda festival havasında yapılıyor.

1 / 7
Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor - Resim: 2

Bir araya gelen gençler ve aileleri, panayır havasında bu ritüeli yapıyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor.

2 / 7
Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor - Resim: 3

Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.

3 / 7
Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor - Resim: 4

Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, İHA muhabirine, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi.

4 / 7