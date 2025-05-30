Bu ne biçim gelenek ? Bu ilçemizde gençler asırlardır birbirlerini kırbaçlayıp eğleniyor
Diyarbakır'da Terkan bölgesinde bir araya gelen gençler, birbirlerini kırbaçlayarak asırlık geleneği sürdürürken geleneğin ne zaman neden ve nasıl başladığı ise bilinmezliğini koruyor...
Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin kırsal bazı mahalleleri ile Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde asırlardır devam eden kırbaç geleneği yılda bir kez Mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar farklı mezralarda festival havasında yapılıyor.
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Bir araya gelen gençler ve aileleri, panayır havasında bu ritüeli yapıyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor.
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Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.
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Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, İHA muhabirine, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi.
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