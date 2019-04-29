Bu ne biçim öğretmen ! Kütüphanede skandal görüntüler
ABD'de bir öğretmenin 5 yaşındaki öğrenciyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Olay, Kansas eyaletinde yer alan Shawnee şehrindeki Bluejacket Flint İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kütüphane bulunan öğrencilerin ders saati sona erince kütüphaneyi terk ettiği ve Crystal Smith isimli öğretmenin de başka bir öğretmenle konuştuğu görülüyor.
Bu sırada kütüphaneyi terk etmeyen beş yaşındaki bir öğrenci, kitap rafına saklanıyor. Daha sonra meslektaşıyla konuşmasını bitiren Smith, kitap rafında saklanan öğrenciyi fark ediyor ve çocuğu kolundan çekip, bulunduğu yerden sürükleyerek dışarı çıkarıyor. Çocuk bir süre yerden kalkmayınca Smithin, çocuğa tekme attığı görülüyor.
Ayrıca görüntülerde, tüm bunlar olup biterken kütüphanedeki diğer öğretmenin olaya müdahale etmediği de görülüyor. Olay çocuğun kolundaki kızarıklığı ailesine göstererek, yaşananları anlatmasıyla ortaya çıktı. Yerel medyada yer alan haberlerde, duydukları karşısında öfkelenen annenin; hemen okul yönetimiyle iletişime geçtiği, söz konusu öğretmenle konuştuğu fakat öğretmenin çocuğun kolundaki kızarıklığın çocuğun suçu olduğunu iddia ettiği belirtildi.