Bu ne biçim öğretmen ! Kütüphanede skandal görüntüler

Ayrıca görüntülerde, tüm bunlar olup biterken kütüphanedeki diğer öğretmenin olaya müdahale etmediği de görülüyor. Olay çocuğun kolundaki kızarıklığı ailesine göstererek, yaşananları anlatmasıyla ortaya çıktı. Yerel medyada yer alan haberlerde, duydukları karşısında öfkelenen annenin; hemen okul yönetimiyle iletişime geçtiği, söz konusu öğretmenle konuştuğu fakat öğretmenin çocuğun kolundaki kızarıklığın çocuğun suçu olduğunu iddia ettiği belirtildi.

