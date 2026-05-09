Bu neyin öfkesi ? Şantiye savaş alanına döndü; ambulanstaki yaralıya bile saldırdılar!
Bursa'da bir inşaatta çalışan yaklaşık 20 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sopa ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralanırken, saldırganların gözü o kadar döndü ki ambulanstaki hastaya bile saldırmak istediler.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat sahası, sabah saatlerinde işçilerin meydan muharebesine sahne oldu. Sebebi henüz öğrenilemeyen tartışma, kısa sürede yaklaşık 20 kişinin karıştığı büyük bir çatışmaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 52 yaşındaki İkram D., sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alındı. Ancak kavganın hırsını alamayan bazı şahıslar, ambulansta tedavi gören yaralıya saldırmak için aracın kapılarına yöneldi. Yaşanan panik anlarında ambulans şoförü kapıları kilitleyip gaza basarak yaralıyı saldırganların elinden son anda kurtardı.
Olayda darp neticesinde yaralanan M.M. (21), İ.M. (22), M.D. (19) ve S.D. (17) çevredekilerin yardımıyla özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Çevredeki vatandaşların amatör kameralarına da saniye saniye yansıyan görüntülerde; sopaların havada uçuştuğu ve işçilerin birbirine acımasızca saldırdığı görüldü. Olay yerine gele n takviye polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, saldırıya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis ekiplerinin inşaat çevresindeki geniş güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.