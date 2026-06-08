Bu okul para basıyor: Öğrenciler 9 ayda 40 milyon TL ciroya ulaştı

Devlet Hazinesine Katkı, Aile Bütçesine Destek

Okulun yemekhanesi ve endüstriyel fırını, 37 öğrenci ve öğretmenlerinin özverisiyle her gün tam kapasite çalışıyor. Okul Müdürü Zeyyat Batur, kurulan sistemin hem eğitime hem de ekonomiye katkısını şu sözlerle özetliyor: "Devletimiz okulumuza devasa bir yemekhane kurdu. 37 öğrencimizi geleceğin şefleri olarak yetiştirirken, İslahiye ve Nurdağı'ndaki 3 bin taşımalı eğitim öğrencimize sıcak yemek ve ekmek sunuyoruz. Devlet hazinesine yük olmak yerine üreterek girdi sağlayan bir lise olduk. Üreten öğrencilerimiz döner sermayeden kar paylarını alarak harçlıklarını çıkarıyor ve ev ekonomilerine destek oluyorlar."