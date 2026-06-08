Bu okul para basıyor: Öğrenciler 9 ayda 40 milyon TL ciroya ulaştı
Gaziantep İslahiye'deki Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, günde 3 bin kişilik sıcak yemek ve 2 bin 500 ekmek üreterek 9 ayda tam 40 milyon TL ciroya ulaştı. Taşımalı eğitim gören öğrencileri doyuran 37 genç şef adayı, döner sermayeden pay alarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimi güçlendirme vizyonu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adeta dev bir bacasız sanayiye dönüştü. "Herkesin bir mesleği olmalı" anlayışıyla hareket eden Cemil Meriç Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, hem ustalaşıyor hem de fabrika gibi çalışarak rekor bir ciroya imza atıyor.
Devlet Hazinesine Katkı, Aile Bütçesine Destek
Okulun yemekhanesi ve endüstriyel fırını, 37 öğrenci ve öğretmenlerinin özverisiyle her gün tam kapasite çalışıyor. Okul Müdürü Zeyyat Batur, kurulan sistemin hem eğitime hem de ekonomiye katkısını şu sözlerle özetliyor: "Devletimiz okulumuza devasa bir yemekhane kurdu. 37 öğrencimizi geleceğin şefleri olarak yetiştirirken, İslahiye ve Nurdağı'ndaki 3 bin taşımalı eğitim öğrencimize sıcak yemek ve ekmek sunuyoruz. Devlet hazinesine yük olmak yerine üreterek girdi sağlayan bir lise olduk. Üreten öğrencilerimiz döner sermayeden kar paylarını alarak harçlıklarını çıkarıyor ve ev ekonomilerine destek oluyorlar."
Geleceğin Şefleri Ödüllere Doymuyor
Cemil Meriç Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarısı sadece mutfaktaki yüksek üretim kapasitesi ve elde edilen 40 milyon TL'lik rekor ciro ile sınırlı değil. Öğrenciler, yöresel ve dünya mutfağı üzerine aldıkları nitelikli eğitimi ulusal yarışmalarda da tescilliyor.
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Melek Işıklı Kaplan, Gaziantep'te 19 okulun katıldığı yarışmada il üçüncüsü, Elazığ'da düzenlenen ve 12 okulun yer aldığı Doğu/Güneydoğu Anadolu yöresel yemek yarışmasında ise bölge ikincisi olduklarını gururla ifade ediyor.