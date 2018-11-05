Bu okulda adliye de var, cezaevi de!
Bursa’da bulunan adalet lisesinde bulunan duruşma salonunda öğrenciler suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor.
Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri derslerini gerçeğiyle birebir aynı duruşma salonlarında hakim, savcı, avukat, suçlu ve davacı eşliğinde işliyor. Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet bölümünü okuyan öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumların konulduğu cezaevinde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor.
Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta senaryo gereği eşini bıçaklayan ve cezaevinde bulunan sanığın duruşması gerçekleştirdi.
Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı. Diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryo gereği cezaevinden mahkemeye getirilerek sanık sandalyesine oturtulan öğrenci, hakimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede sanık, sanık avukatı, tanık, mağdur ve mağdur avukatı dinlendikten sonra savcı mütalaasını okudu ve hakim kararı açıklayarak yargılamayı bitirdi. Ceza alan sanık ise okulun içindeki cezaevine gönderildi.