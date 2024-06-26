Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı
İstanbul Avcılar'datelefonla konuşarak ilerleyen kadın motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan motosiklet sürücüsüne bin 308 lira ceza yazıldı.
Kaynak: DHA
Olay Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde yaşandı.
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İddiaya göre Küçükçekmece istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı.
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Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurarak otomobilin yanına geldi.
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"Sana ne?" diye bağıran kadın bir süre sonra otomobilin camına vurmaya başladı.
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