Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı
Antalya'da, art arda orman yangınları çıktı. Gün içerisinde çıkan 6 orman yangınından 4'ü söndürülürken, Gazipaşa ve Alanya'daki yangınlara müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi ile Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangınları çıktı.
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İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait arazözler, TOMA'lar, yangın söndürme helikopteri ve uçaklarla yangınlara müdahale edildi.
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Aksu'daki yangında vatandaşlara ait bazı kulübeler yandı.
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Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan alanın yakınındaki binalarda oturanlar, yangın söndürme tüpü ve kovalarla alevlere müdahale etti.
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