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  4. Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı

Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı

Antalya'da, art arda orman yangınları çıktı. Gün içerisinde çıkan 6 orman yangınından 4'ü söndürülürken, Gazipaşa ve Alanya'daki yangınlara müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA / İHA
Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 1

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi ile Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangınları çıktı. 

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Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 2

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait arazözler, TOMA'lar, yangın söndürme helikopteri ve uçaklarla yangınlara müdahale edildi.

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Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 3

 Aksu'daki yangında vatandaşlara ait bazı kulübeler yandı. 

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Bu sefer de Antalya yanıyor... Altı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 4

Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan alanın yakınındaki binalarda oturanlar, yangın söndürme tüpü ve kovalarla alevlere müdahale etti.

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