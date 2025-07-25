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Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı

Antalya'da 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Muratpaşa'daki orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı...

Kaynak: DHA / İHA
Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 1

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı.

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Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

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Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 3

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. 

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Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı - Resim: 4

Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı. 

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