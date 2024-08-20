Bu sefer de Çankırı alevlere teslim oldu: Köyler tahliye edildi
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dün saat 17.00 sıralarında Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyü mevkiinde çıkan orman yangını bu sabah kontrol altına alındı.
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Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
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Rüzgarın etkisini yitirmesiyle ilerlemesi duran yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
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Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
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