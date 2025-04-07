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Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var

Ankara'da sosyal medyadan fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var - Resim: 1

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı. 3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi.

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Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var - Resim: 2

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var - Resim: 3
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