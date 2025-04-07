Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)