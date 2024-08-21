Bu sefer de Mersin... Mersin'de büyük orman yangını
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altında...
Mersin'in Erdemli ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı.
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Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi.
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Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri sevk edildi.
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Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.
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