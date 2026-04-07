Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti!
Bursa'da 19 ve 17 yaşındaki iki genç kız arasındaki "aşk husumeti" sokağa taştı. Konuşmak için Ankara Caddesi'nde buluşan taraflar, tartışmanın büyümesi üzerine birbirini bıçakladı. Yaralı halde kaçan saldırgan 5 kilometre ötede yakalanırken, kızını hastanede gören annenin feryadı ise yürekleri dağladı.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga kanlı bitti. Erkek meselesi nedeniyle buluşan taraflar birbirini bıçakladı, 1'i ağır 2 kadın yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre C.Ç. (19) isimli genç kız, aşık olduğu A.M.(25) isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen S.Y. (17)’yi konuşmak için Ankara Caddesi’ne çağırdı.
Evinden çıkarak buluşma noktasına giden S.Y. ile C.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. C.Ç. olay yerinden yaralı halde kaçarken, bacağından bıçaklanan S.Y. yakındaki bir büfeye sığındı.
