Bu sefer seçim değil, ''geçim'' anketi sonuçları açıklandı

Asgari ücretle kaç kişi geçinebilir?

Geçim şartlarının zorlaştığı, hepimizin hissettiği bir gerçek. Bu durumu göz önünde bulundurarak katılımcılara kirada yaşayan bir ailenin asgari ücretle kaç kişinin borçlanmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini sorduk.

Katılımcıların %23’ü asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. %27’si 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı %23. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise %5. Ayrıca 5 veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise %9. Bir diğer deyişle, her 2 kişiden 1’ine göre asgari maaşla 2 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz.