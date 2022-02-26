Bu sefer seçim değil, ''geçim'' anketi sonuçları açıklandı
Son zamanlarda artan "seçim anketleri" bir kenara dursun, NG Araştırma, Türkiye'nin en büyük problemi olan "geçim sorununu" vatandaşa sordu. 11-21 Şubat tarihlerinde yapılan geçim araştırması 2022 yılındaki zam yağmurunun etkileri bir kez daha gün yüzüne çıktı. İşte geçim anketinin sonuçları...
Emekliler geçinebiliyor mu? 2022 yılında emekli maaşlarına yapılan %23,56 oranındaki zam emeklilerin beklentisini karşılayabildi mi?
Her 2 emekliden 1’inin emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunuyor. Ek gelire de gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Çünkü ek geliri olan her 10 emekliden 9’u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor.
Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların ise %85’i geçinemediğini belirtti.
Asgari ücrete gelen zam yeterli mi? Asgari ücrete yapılan %50,54 oranındaki zam çok konuşuldu. Peki, bu zam asgari ücretlinin rahat bir nefes almasını sağlayabildi mi?
Katılımcıların %45’i yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, beklediğim orandaydı diyenlerin oranı ise %33.
Asgari ücretle kaç kişi geçinebilir?
Geçim şartlarının zorlaştığı, hepimizin hissettiği bir gerçek. Bu durumu göz önünde bulundurarak katılımcılara kirada yaşayan bir ailenin asgari ücretle kaç kişinin borçlanmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini sorduk.
Katılımcıların %23’ü asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. %27’si 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı %23. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise %5. Ayrıca 5 veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise %9. Bir diğer deyişle, her 2 kişiden 1’ine göre asgari maaşla 2 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz.
Zamlar yaşamı nasıl etkiledi?
Son zamanlarda gelen zamların geçim şartları üzerindeki etkilerini sorduğumuzda gelen yanıtlar oldukça dikkat çekiciydi.
Ev kiralarındaki artış katılımcıların %93’ünü olumsuz etkilerken, elektrik, doğalgaz, su faturalarındaki artış ise katılımcıların %95’ini olumsuz etkiliyor. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeyen oldukça azınlık bir kesim var.
Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenenlerin oranı ise %95. Ayrıca, katılımcıların %95’i gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz etkilendiklerini belirtti.