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  3. 29 Temmuz 2020 09:05

Bu sefer trafik cezasını DRONE'lar kesti!

Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücülere 288 TL ceza kesildi.

Bu sefer trafik cezasını DRONE'lar kesti!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yollarda denetimlerini sıklaştırdı. 

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Bu sefer trafik cezasını DRONE'lar kesti!

Ekipler Kayseri-Adana D-300 karayolunda drone ile uygulama gerçekleştirdi. Saraycık mevkiinde polis ekipleri drone kaldırarak, kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit etti. 

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Bu sefer trafik cezasını DRONE'lar kesti!

Trafikte kural ihlali yapan sürücüler polis ekipleri tarafından durdurularak, para cezası uygulandı. 

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Bu sefer trafik cezasını DRONE'lar kesti!

Drone ile kırmızı ışık denetiminin Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.

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