Bu sefer trafikte değil, Marmaray'da yaşandı: Trende yer kavgasında trenin içi savaş alanına döndü

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.’yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.