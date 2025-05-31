Bu sefer trafikte değil, Marmaray'da yaşandı: Trende yer kavgasında trenin içi savaş alanına döndü
İstanbul'da Marmaray'a binen 2 çocuklu bir kadın ile diyer yolcular arasındaki tartışmada trenin içi bir anda karıştı. Çıkan arbedede 46 yaşındaki bir kişinin burnu kırılırken, polis 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı.
Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.’yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.
Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.’nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan başlatılan adli işlemleri sürüyor. (DHA)