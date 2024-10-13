Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi
Hatay’da sağlığa uygun olmadığı tespit edilen tam 6,5 tonluk salça imha edildi.
Kaynak: İHA
Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığını korumaya yönelik gıda üretimi yapan işletmelere denetimlerini sürdürüyor.
1 / 6
Kırıkhan ilçesinde; zabıta ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
2 / 6
Denetimler sırasında, salça imalatı yapan bir işletmede üretilen 6 buçuk ton salçanın insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi.
3 / 6
Kilolarca salça belediye ekipleri tarafından çöplük alanda imha edildi.
4 / 6