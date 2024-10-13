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  4. Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi

Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi

Hatay’da sağlığa uygun olmadığı tespit edilen tam 6,5 tonluk salça imha edildi.

Kaynak: İHA
Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi - Resim: 1

Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığını korumaya yönelik gıda üretimi yapan işletmelere denetimlerini sürdürüyor.

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Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi - Resim: 2

Kırıkhan ilçesinde; zabıta ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

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Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi - Resim: 3

Denetimler sırasında, salça imalatı yapan bir işletmede üretilen 6 buçuk ton salçanın insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi.

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Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi - Resim: 4

Kilolarca salça belediye ekipleri tarafından çöplük alanda imha edildi.

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