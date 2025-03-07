Bu şehrimizin tüm güvenliği kadın komutanlara emanet

Üsteğmen Taş, "Jandarma Genel Komutanlığı içinde yalnızca erkeklere değil kadın personellere de yer verilmektedir. 'Kadın kolluk personeli nasıl olunur' sorusuna çok sayıda kişi cevap arar ve gerekli şartları yerine getirmek ister. Oysa ki bu mesleğin bir sevda, gönül işi olduğu kimsenin aklına gelmez. Bizim mesleğimizde cinsiyete dayanan görünür herhangi bir ayrımcılığın olmadığı ve seçkin bir meslekte çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok işiniz öne çıkmaktadır. Her sabah evimden işime giderken çocuklarım 'anne bugün eve erken gel' derler. Biz, mesleğimiz gereği 24 saat esasına göre çalışan bir kurumuz. Biz de mesai mefhumu yoktur. Prensibim şudur; 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek çocuklarım ile birlikte bu hayatı beraber yaşıyoruz" dedi.