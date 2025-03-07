Bu şehrimizin tüm güvenliği kadın komutanlara emanet
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın subay ve astsubaylar suç ve suçun önlenmesinde aktif rol oynarken, sorumluluk bölgelerinde vatandaşların da ilgi odağı oluyor.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın subay ve astsubaylar 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' ilkesi ile görev yapıyor.
Şehrin dört bir yanında görev alan kadın komutanlar, vatandaş ile sıcak diyaloglar da kurarak suçla mücadelede öne çıkıyor.
Balıkesir'in merkez ilçesi olan ve 200 bin kişinin yaşadığı Karesi ilçesinin komutanı olan Karesi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Refika Taş, jandarma personeli ile birlikte ilçenin huzur ve güvenliğini sağlıyor.
Üsteğmen Taş, "Jandarma Genel Komutanlığı içinde yalnızca erkeklere değil kadın personellere de yer verilmektedir. 'Kadın kolluk personeli nasıl olunur' sorusuna çok sayıda kişi cevap arar ve gerekli şartları yerine getirmek ister. Oysa ki bu mesleğin bir sevda, gönül işi olduğu kimsenin aklına gelmez. Bizim mesleğimizde cinsiyete dayanan görünür herhangi bir ayrımcılığın olmadığı ve seçkin bir meslekte çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok işiniz öne çıkmaktadır. Her sabah evimden işime giderken çocuklarım 'anne bugün eve erken gel' derler. Biz, mesleğimiz gereği 24 saat esasına göre çalışan bir kurumuz. Biz de mesai mefhumu yoktur. Prensibim şudur; 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek çocuklarım ile birlikte bu hayatı beraber yaşıyoruz" dedi.