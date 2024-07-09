Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor

Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi de ara zam beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın ara zam konusuna kapıları kapatmasına rağmen, işverenler özellikle hizmet sektöründe ücretleri artırmak zorunda kaldı.