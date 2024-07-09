Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor
Milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam yapılacak mı diye merak ederken, belirli bir sektörde çalışanlar yüzde 50 zam aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekliler ve memurlar için zam oranları netleşti.
Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi de ara zam beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın ara zam konusuna kapıları kapatmasına rağmen, işverenler özellikle hizmet sektöründe ücretleri artırmak zorunda kaldı.
Bu artışlar, özellikle hizmet sektöründe asgari ücretin 24 bin liranın üzerine çıkmasına neden oldu.
HİZMET SEKTÖRÜNDE ÜCRET ARTIŞLARI
Hizmet sektöründe işverenler, çalışan bulmakta zorlanınca asgari ücretleri yüzde 50’ye varan oranlarda artırdı. İstihdam piyasasını analiz eden Mert Yıldız, CNBC-e'den Emre Eser'e verdiği demeçte, adayların ücret beklentilerinin yüzde 45 oranında arttığını belirtti.