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  4. Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor

Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam yapılacak mı diye merak ederken, belirli bir sektörde çalışanlar yüzde 50 zam aldı.

Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekliler ve memurlar için zam oranları netleşti.

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Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor - Resim: 2

Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi de ara zam beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın ara zam konusuna kapıları kapatmasına rağmen, işverenler özellikle hizmet sektöründe ücretleri artırmak zorunda kaldı.

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Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor - Resim: 3

Bu artışlar, özellikle hizmet sektöründe asgari ücretin 24 bin liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

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Bu sektörde maaşlara yüzde 50 zam yapıldı: İşveren çalışan bulamıyor - Resim: 4

HİZMET SEKTÖRÜNDE ÜCRET ARTIŞLARI

Hizmet sektöründe işverenler, çalışan bulmakta zorlanınca asgari ücretleri yüzde 50’ye varan oranlarda artırdı. İstihdam piyasasını analiz eden Mert Yıldız, CNBC-e'den Emre Eser'e verdiği demeçte, adayların ücret beklentilerinin yüzde 45 oranında arttığını belirtti.

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