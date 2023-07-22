Bu sıcak değil başka bir şey... Sahillere akın ettiler!

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü. Nemin yüzde 10 ölçüldüğü kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti.