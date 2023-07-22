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Bu sıcak değil başka bir şey... Sahillere akın ettiler!

Antalya'da hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşmasıyla tatilciler ve kent sakinleri soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Bu sıcak değil başka bir şey... Sahillere akın ettiler! - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü. Nemin yüzde 10 ölçüldüğü kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. 

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Bu sıcak değil başka bir şey... Sahillere akın ettiler! - Resim: 2

Bazıları denizde yüzerken bazı tatilciler ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. 

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Bu sıcak değil başka bir şey... Sahillere akın ettiler! - Resim: 3

Denizde su sporu yaparak vaktini değerlendirenler de vardı. Kanolarla denize açılan bazı tatilcilerse Akdeniz'in mavi sularında kürek çekti.

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Bu sıcak değil başka bir şey... Sahillere akın ettiler! - Resim: 4

Sahil bandındaki ağaçlık alanda oluşan gölgelikler de tatilcilerin tercih ettiği yerlerden oldu.

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