Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak
Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Organizasyon Servisi (Saros) tarafından Ağutos ayında 26 ilde gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Ağustos ayı anketinde katılımcıların verdiği yanıtlar hem iktidarın hem de muhalefetin yüzüne tokat gibi çarpacak Türkiye gerçeklerini gözler önüne serdi.
Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Organizasyon Servisi (Saros), Ağustos 2025’te yaptığı araştırmada 26 şehirde toplam 7487 kişiyle yaptığı “Türkiye Gündem ve Siyaset Araştırması”nı yayınladı.
Çoğunluğunu 25-44 yaş arası katılımcıların yanıtladığı soruların en çarpıcısı “Güne uyandığınızda ilk aklınıza gelen konu nedir?” Katılımcıların yüzde 30.7’si bu soruyu “Temel ihtiyaçlar/ekonomi” diye yanıtladı. İkinci sırada ise yüzde 13.6 ile “Umarım bugün başıma bir şey gelmez” diyenler geliyor. Yüzde 7.2 ise “Acaba bugün ne olacak?” derken yüzde 3.7 de “Borçlarımı nasıl öderim?” dedi. “Size göre bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” soru sunu ise yüzde 37.2 “Ekonomi” diye yanıtlarken, yüzde 15.6 “Adalet/hukuk” dedi. Yüzde 10.8, Türkiye’nin en önemli sorununu “Cumhurbaşkanı hükümet siste mi/iktidar” olarak görüyor.
“Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusunu katılımcıların yarıya yakını, yüzde 48.7’si “Hiçbiri” diye yanıtladı. Bunu yüzde 14.5 ile AK Parti, yüzde 14.3 ile CHP, yüzde 3.6 ile İYİ Parti, yüzde 3.5 ile YRP ve yüzde 2.7 ile DEM Parti izliyor.
“Hükümetin ekonomi sorununu çözebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu ise vatandaşlar açık ara farkla, yani yüzde 72.0 ile “Hayır” olarak yanıtladı. “Kısmen” diyen 16.4, “Evet” diye yanıtlayan ise yüzde 10.8. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 0.8