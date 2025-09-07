Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak

Çoğunluğunu 25-44 yaş arası katılımcıların yanıtladığı soruların en çarpıcısı “Güne uyandığınızda ilk aklınıza gelen konu nedir?” Katılımcıların yüzde 30.7’si bu soruyu “Temel ihtiyaçlar/ekonomi” diye yanıtladı. İkinci sırada ise yüzde 13.6 ile “Umarım bugün başıma bir şey gelmez” diyenler geliyor. Yüzde 7.2 ise “Acaba bugün ne olacak?” derken yüzde 3.7 de “Borçlarımı nasıl öderim?” dedi. “Size göre bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” soru sunu ise yüzde 37.2 “Ekonomi” diye yanıtlarken, yüzde 15.6 “Adalet/hukuk” dedi. Yüzde 10.8, Türkiye’nin en önemli sorununu “Cumhurbaşkanı hükümet siste mi/iktidar” olarak görüyor.