Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda kadın cesedi bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu. 

Bölgeye hayvan otlatmaya gelen vatandaşlar cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

