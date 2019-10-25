Bu taksiyi trafikte gören polisi arasın!

Araçlar üzerindeki taksi yazan tepe lambasının da geliştiricisi olan Doğan, yeni bir yazılımla bu dijital alandan yardım çağrısı geçmesini de sağladı. Lambadan bağımsız, taksi içine görünmeyecek bir noktaya acil yardım butonu koyan Doğan, sürücünün bu butona basması halinde dijital ekrandan seri şekilde `polis imdat` uyarısı yapmasını sağladı. Doğan`ın hedefi ise bu uyarı sisteminin bir merkez ile ortak çalışmasını sağlamak.

