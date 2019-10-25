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  3. 25 Ekim 2019 14:03

Bu taksiyi trafikte gören polisi arasın!

Antalya'da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında 'Polis imdat' yazısına dönüyor.

Bu taksiyi trafikte gören polisi arasın!

Antalya'da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında 'Polis imdat' yazısına dönüyor.

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Bu taksiyi trafikte gören polisi arasın!

17 yıldır Antalya`da ticari taksi sektöründe faaliyet gösteren Hakan Doğan, mesai arkadaşlarının herhangi bir acil durumda yardım çağrısını kolaylaştıracak bir ürün geliştirmek için çalışma yapmaya başladı.

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Bu taksiyi trafikte gören polisi arasın!

Araçlar üzerindeki taksi yazan tepe lambasının da geliştiricisi olan Doğan, yeni bir yazılımla bu dijital alandan yardım çağrısı geçmesini de sağladı. Lambadan bağımsız, taksi içine görünmeyecek bir noktaya acil yardım butonu koyan Doğan, sürücünün bu butona basması halinde dijital ekrandan seri şekilde `polis imdat` uyarısı yapmasını sağladı. Doğan`ın hedefi ise bu uyarı sisteminin bir merkez ile ortak çalışmasını sağlamak.

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Bu taksiyi trafikte gören polisi arasın!

Son dönemlerde ticari taksi sürücülerine yönelik gasp olayının fazla olduğunu işaret eden Doğan, saldırganların taksicileri basit ve açık bir hedef olarak gördüğünü dile getirdi.

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