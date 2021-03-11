Bu tarihi unutamayacağız: 11 Mart!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladığı günün üzerinden tam 1 yıl geçti. Geçen 1 yıl içinde ülke genelinde can kayıpları 29 bini aştı. Vaka sayısı ise 10 Mart 2021 tarihi itibariyle 2 milyon 807 bin 387'yi buldu.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ilk vakanın 11 Mart 2020'de görüldüğü Türkiye, sıkı tedbirlerle geçen 1 yılın ardından "Kontrollü Normalleşme Süreci'ne" geçti.
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Çin'de ortaya çıkan Covid-19'un küresel salgına dönüşmesinin ardından dünyada çok sayıda ülke, virüsün yayılmasını durdurmak için kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirler aldı.
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Türkiye'nin bu yöndeki birinci adımı, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'ın öncesinde bazı ülkelerle hava trafiğini kapatmak oldu.
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İlk vakanın ortaya çıkmasının hemen ardından ise sıkı tedbirler hayata geçirildi.
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