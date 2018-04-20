Bu terasa çıkmak cesaret istiyor !
Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan ve Türkiye'nin en yükseklerinden birisi olarak gösterilen cam seyir terasında ziyaretçiler, heyecan dolu anlar yaşıyor.
Zigana ve Sarıç dağlarının eşsiz manzarasına karşı 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği terası hizmete girdiği günden bu yana 100 gün içerisinde 26 bin kişi ziyaret etti.
Çevre illerden gelen ziyaretçilerle birlikte hafta sonları 2 bini aşkın kişinin geldiği cam seyir terasında özellikle yükseklik korkusu olan ziyaretçiler adrenalin dolu anlar yaşıyor.
Ziyaretçilerin özçekim yapmayı da ihmal etmediği terası bu yıl 300 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. İlçe turizmini atağa kaldıran cam seyir terasının ardından alanda, 900 metre gidiş, 600 metre geliş ile Türkiye'nin en uzun hatta sahip zipline projesi de hayata geçirilecek.
Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam seyir terasının beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü söyledi. Açılışından bu yana geçen 100 gün içerisinde 26 bin kişinin terası ziyaret ettiği bilgisini veren Köroğlu, "Hafta sonları cumartesi 600, pazar günleri ise bin 500 kişiyi burada ağırlıyoruz. Hafta içi ise ortalama 300 kişiye burada hizmet veriyoruz." dedi.