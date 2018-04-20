Bu terasa çıkmak cesaret istiyor !

Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam seyir terasının beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü söyledi. Açılışından bu yana geçen 100 gün içerisinde 26 bin kişinin terası ziyaret ettiği bilgisini veren Köroğlu, "Hafta sonları cumartesi 600, pazar günleri ise bin 500 kişiyi burada ağırlıyoruz. Hafta içi ise ortalama 300 kişiye burada hizmet veriyoruz." dedi.

