Bu ülkede çiftler ayrı yataklarda uyuyor
İnsanların uyku şekilleri ve uyudukları yerler, kültürden kültüre göre değişiklik gösteriyor. Doğu Asya’nın binlerce yıllık kültüre sahip olan ada ülkesi Japonya’da ise işler biraz daha değişik. Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor. Peki ama neden?
Japon çiftlerin ayrı yatmaya karar verme sebeplerinden ilki de bu. Eşlerini eve geç geldikleri ya da sabah erkenden işe gitmek zorunda oldukları için rahatsız etmek istemiyorlar.
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Çünkü bu durum çiftlerden birinin kaliteli bir uyku uyuyamaması ile sonuçlanabilir ve bu da her iki taraf için rahatsız verici bir durum.
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Bu sebeple geceyi farklı odalarda geçirmeyi tercih edebiliyorlar. Bu da onların rahatsız edilmeden sağlıklı bir uyku uyumalarını sağlıyor.
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Bir başka sebep ise, belli yaştaki çocukların anneleri ile yatmalarının doğru olduğunu düşünüyorlar.
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