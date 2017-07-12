Bu ülkeler vize istemiyor!
Ülkemizden vizesiz gidilen ülkelerin sayısının artmasının ardından vatandaşlar yurt dışı seyahatlerine ilgi göstermeye başladı. Karşılıklı yapılan anlaşmaların sonucunda vizesiz gidilen ülkelerin sayısı oldukça arttı. Daha önceleri yurt içinde tatil yapan vatandaşlar, vize işlemleriyle uğraşma sorunundan kurtulunca, bu kez yurt dışını görmeye ilgi göstermeye başladılar.
Vatandaşlar tarafından en fazla arzu edilen ülkeler Avrupa'da yer alan ülkeler olsa da, Türkiye'den vizesiz gidilen Avrupa ülkelerinin sayısı diğer bölgelere göre oldukça az. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından AB ülkelerine vizesiz gidilebilmesinin önü açılmaya çalışılıyor. Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı bilinmese de vatandaşlar şimdiden her kıtadan vizesiz gidilen ülkelere ilgi gösteriyorlar.
Dış ülkelere olan ilginin artması nedeniyle vizesiz gidilen ülkeleri ve bu ülkeler hakkında bilgileri sizler için derledik...
Türkiye'deki vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği ülkeler Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor. Bunda en önemli nedenlerden biri Avrupa'da yer alan ülkelerin Türkiye'ye olan coğrafi yakınlığı. Çünkü uzun seyahatler yapmadan Avrupa'ya gitmek mümkün. Bu nedenle Avrupa ülkeleri ile vizelerin kaldırılması heyecanla bekleniyor. Şu anda çoğu Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 14 Avrupa ülkesine vizesiz seyahat edilebiliyor. Öte yandan bazı ülkelere vize olmadığı halde, ulaşım sorunundan dolayı yine vize almak gerekiyor.