Bu ülkeler vize istemiyor!

Türkiye'deki vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği ülkeler Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor. Bunda en önemli nedenlerden biri Avrupa'da yer alan ülkelerin Türkiye'ye olan coğrafi yakınlığı. Çünkü uzun seyahatler yapmadan Avrupa'ya gitmek mümkün. Bu nedenle Avrupa ülkeleri ile vizelerin kaldırılması heyecanla bekleniyor. Şu anda çoğu Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 14 Avrupa ülkesine vizesiz seyahat edilebiliyor. Öte yandan bazı ülkelere vize olmadığı halde, ulaşım sorunundan dolayı yine vize almak gerekiyor.

