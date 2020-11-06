Bu ürünleri alırken dikkat! Kansere yol açıyor

En güvenli plastik ürünlerin 1, 2, 4 ve 5 numaralı plastikler olduğunu ifade eden Demirkan, "Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Evimizde ve her yerde plastik kullanıyoruz. Plastikler ürünlerin numarası var, bunların en zararlısı 3-6 ve 7 numara plastikler."