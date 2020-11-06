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  3. 06 Kasım 2020 11:45

Bu ürünleri alırken dikkat! Kansere yol açıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Demirkan, vatandaşları aldıkları ürünlerin plastik kaplarındaki numaralara bakmaları hususunda uyardı.

Bu ürünleri alırken dikkat! Kansere yol açıyor

Bursa Uludağ Üniversitesinde Bursa’nın farklı okullarından gelen yüzlerce öğrenciye plastik kullanımıyla alakalı seminer veren Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Demirkan, özellikle 3-6 ve 7 numaralı plastik ürünler konusunda ikazda bulundu.

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Bu ürünleri alırken dikkat! Kansere yol açıyor

 En güvenli plastik ürünlerin 1, 2, 4 ve 5 numaralı plastikler olduğunu ifade eden Demirkan, "Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Evimizde ve her yerde plastik kullanıyoruz. Plastikler ürünlerin numarası var, bunların en zararlısı 3-6 ve 7 numara plastikler." 

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Bu ürünleri alırken dikkat! Kansere yol açıyor

"Bunlardan kesinlikle kaçınmamız lazım. Bütün ambalajların alt taraflarında numarası yazar, buna mutlaka dikkat edilmesi lazım. 7 ve üzeri numaralar görürseniz onlardan kesinlikle uzak durun."

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Bu ürünleri alırken dikkat! Kansere yol açıyor

" Bu rakamlardaki plastikler yüksek oranda kimyevi madde içermektedir. Bu numaralarda bulunan Bisfenol A (BPA) maddesi kanser yapmakta, kalp sağlığını bozmakta ve diyabet riskini artırmaktadır. "

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