Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı

Görevden uzaklaştırıldılar

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın ardından görüntüdeki 6'sı öğretmen 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."