  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ''Bu yaz da Bodrum'da iskelede güneşleniriz'' diyen sosyeteye kötü haber

''Bu yaz da Bodrum'da iskelede güneşleniriz'' diyen sosyeteye kötü haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılarla mücadele sürerken, bir siteye ait kaçak iskele de belediye ekipleri tarafından söküldü.

Kaynak: İHA
''Bu yaz da Bodrum'da iskelede güneşleniriz'' diyen sosyeteye kötü haber - Resim: 1

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bir siteye ait olduğu belirlenen kaçak iskele, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekibi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü.

1 / 3
''Bu yaz da Bodrum'da iskelede güneşleniriz'' diyen sosyeteye kötü haber - Resim: 2

İlçenin birçok noktasında yer alan kaçak iskelelerin tespiti ve yıkım çalışmalarının, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde devam ettiği öğrenildi.

2 / 3
''Bu yaz da Bodrum'da iskelede güneşleniriz'' diyen sosyeteye kötü haber - Resim: 3
3 / 3