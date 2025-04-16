''Bu yaz da Bodrum'da iskelede güneşleniriz'' diyen sosyeteye kötü haber
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılarla mücadele sürerken, bir siteye ait kaçak iskele de belediye ekipleri tarafından söküldü.
Kaynak: İHA
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bir siteye ait olduğu belirlenen kaçak iskele, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım ekibi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü.
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İlçenin birçok noktasında yer alan kaçak iskelelerin tespiti ve yıkım çalışmalarının, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde devam ettiği öğrenildi.
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