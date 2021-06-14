Bu yerde hiçbir şey düz değil: Ziyaretçi akınına uğradı
Adana’da Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde 200 metrekarelik alan içine yapılan ters ev ziyaretçi akınına uğradı.
Yüreğir Belediyesinin Hacı Sabancı Bulvarı üzerindeki Yüreğir Millet Bahçesinde 200 metrekarelik alan içine inşa ettiği ters ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini merak edenlerin akınına uğradı.
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Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev, eğimli açısı nedeni ile daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor.
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Ters evi ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor.
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Açılışından bu yana 10 günde 5 bin kişi ağırlayan ters evi yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ters ev, pazartesiden cumartesiye 10.00-21.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
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