Bu yılın en büyük orman yangını: ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor!
ABD’nin California eyaletinde yüzlerce itfaiyeci, bu yılın en büyük orman yangınını söndürmeye uğraşıyor.
California'da itfaiye teşkilatı, geçen cuma günü kuzey Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Yangını’nın şimdiden 52 bin 500 dönüm etkilediğini açıkladı.
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Bununla birlikte yetkililer, yangın nedeniyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve bazı evlerin yıkıldığını bildirildi.
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Bununla birlikte, aşırı sıcakların devam ettiği California’da tehlikeli yangın koşulları tehdidini belirten kırmızı kodlu uyarı ilan edildi.
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OHAL İLAN EDİLDİ
Vali Gavin Newsom, evlerin yıkılması ve alt yapının tehdit edilmesinin ardından Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
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