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Bu yılın en büyük orman yangını: ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor!

ABD’nin California eyaletinde yüzlerce itfaiyeci, bu yılın en büyük orman yangınını söndürmeye uğraşıyor.

Bu yılın en büyük orman yangını: ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor! - Resim: 1

California'da itfaiye teşkilatı, geçen cuma günü kuzey Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Yangını’nın şimdiden 52 bin 500 dönüm etkilediğini açıkladı.

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Bu yılın en büyük orman yangını: ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor! - Resim: 2

Bununla birlikte yetkililer, yangın nedeniyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve bazı evlerin yıkıldığını bildirildi. 

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Bu yılın en büyük orman yangını: ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor! - Resim: 3

Bununla birlikte, aşırı sıcakların devam ettiği California’da tehlikeli yangın koşulları tehdidini belirten kırmızı kodlu uyarı ilan edildi.

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Bu yılın en büyük orman yangını: ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor! - Resim: 4

OHAL İLAN EDİLDİ


Vali Gavin Newsom, evlerin yıkılması ve alt yapının tehdit edilmesinin ardından Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

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