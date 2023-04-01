Bu yılın kabusu kuraklık: ''Çok ciddi su sıkıntısı çekeceğiz''

'ÇOK TEHLİKELİ BİR YIL'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar Tahtalı Barajı'ndaki düşüşe dikkat çekerek, "İzmir'in ana suyunu aldığımız baraj Tahtalı. Doluluk oranı 2021'in Mart ayında yüzde 75'ti. 2022'nin aynı döneminde bu oran, yüzde 70'e düştü. Bu sene ise yüzde 41'lerdeyiz. Bu yıl kasım ayına kadar bizi zor bir dönem bekliyor. Yalnızca kullanma suyu değil, tarımsal anlamda da tehlike var" dedi.