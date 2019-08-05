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  3. 05 Ağustos 2019 14:42

Bu yiyeceğin adı Pi Burger ve Türkiye haricinde hiçbir ülkede yok

Samsun'da bir restoran işletmecisi Samsun pidesi ile hamburgeri yeniden yorumlayarak ürettiği lezzete "pi burger" adını vererek marka tescili yaptırdı.

Bu yiyeceğin adı Pi Burger ve Türkiye haricinde hiçbir ülkede yok

Samsun'un meşhur pidesi ile hamburgeri bir arada sunmak isteyen Samsunlu restoran işletmecisi "pi burger" adıyla yeni bir lezzet üretti.

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Bu yiyeceğin adı Pi Burger ve Türkiye haricinde hiçbir ülkede yok

Restoranında müşterilerine farklı bir ürün sunmak için yaklaşık 8 ay çeşitli denemeler yapan girişimci Ömür Ünal, lezzeti sınırları aşan Samsun pidesi ile özellikle çocuk ve gençlerin severek tükettiği hamburgeri tek üründe buluşturdu.

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Bu yiyeceğin adı Pi Burger ve Türkiye haricinde hiçbir ülkede yok

İş yerinde "pi burger" adını verdiği yeni ürünü müşterilerine tattıran ve çok sayıda olumlu geri dönüş alan Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak markasını tescil ettirdi.

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Bu yiyeceğin adı Pi Burger ve Türkiye haricinde hiçbir ülkede yok

Ünal, AA muhabirine, meşhur Samsun pidesi ile dünyanın en çok tükettiği fast food ürünü hamburgeri aynı sunumda birleştirdiğini, oluşan lezzetin kendilerini de şaşırttığını anlattı.

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