Bu yiyeceğin adı Pi Burger ve Türkiye haricinde hiçbir ülkede yok
Samsun'da bir restoran işletmecisi Samsun pidesi ile hamburgeri yeniden yorumlayarak ürettiği lezzete "pi burger" adını vererek marka tescili yaptırdı.
Samsun'un meşhur pidesi ile hamburgeri bir arada sunmak isteyen Samsunlu restoran işletmecisi "pi burger" adıyla yeni bir lezzet üretti.
Restoranında müşterilerine farklı bir ürün sunmak için yaklaşık 8 ay çeşitli denemeler yapan girişimci Ömür Ünal, lezzeti sınırları aşan Samsun pidesi ile özellikle çocuk ve gençlerin severek tükettiği hamburgeri tek üründe buluşturdu.
İş yerinde "pi burger" adını verdiği yeni ürünü müşterilerine tattıran ve çok sayıda olumlu geri dönüş alan Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak markasını tescil ettirdi.