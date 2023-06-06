Bu yoldan geçenler fotoğraf çektirmeden gitmiyor

"10 kişiden 8'i fotoğraf çektiriyordur"

Reşadiye gök köy Fikret Ata, "Bu yıl özellikle yağışların çok olmasından dolayı şelaleden akan su miktarı da artmış durumdadır. Akıntısı yüksek olunca insana huzur veriyor. Yazın da kışın da ayrı bir güzel oluyor. Kış aylarında şelale buz tutuyor ve buzun içinden su akmaya devam ediyor. Burası çok dikkat çekiyor, buradan geçen 10 kişiden 8'i fotoğraf çektiriyordur. Şelalenin üzerine yeni bir köprü yaptılar" şeklinde konuştu.